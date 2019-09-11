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Araçla koyun çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, 7 koyunu hafifi ticari araca koyup hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarma tarafından kaçarken yakalandı. Koyunlar araç içerisinde ele geçirilirken 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • TürkMedya / Atakan Şen
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Menemen ilçesi Türkeli Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan, H.A. isimli bir kişinin 7 adet koyunu çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kamera kayıtlarını incelemesi sonrası, koyuların  35 JZ 454 plakalı hafif ticari araçlara bindirilerek çalındığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, kısa sürede ormanlık alanda aracı durduruldu. Araç içerisindeki H.A. ve S.K. yakalanırken araçtan 7 koyun çıktı. Koyunlar sahibine teslim edildi. Suçüstü yakalanan koyun hırsızları, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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