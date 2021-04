Arakan kamplarında senenin her günü oruç hali

28 Nisan 2021 Çarşamba 13:37 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:37

Yeterli gıda ve temiz içme suyunun kısıtlı olduğu kamplarda yaşam şartları zaten çok zordu. Bu zorlukların üstüne kampta çıkan yangın sonucunda, Arakanlılar daha da zor şartlarla karşı karşıya kaldılar.

İlk günden beri oradayız..

İlk günden itibaren Arakanlı kardeşlerimizin yanında olmaya, destek ve yardımların ulaştırılmasına devam edilmektedir.

Arakan Evim projesi kapsamında yaptığımız yüzlerce bambu evlerin yapımı, tuvalet-duşluk ve mescitlerin inşası kesintisiz devam etmektedir.

Arakan Evim Projesi kapsamında inşa edilen bambu evlerin 3.etabı da tamamlanarak, ailelere teslim edildi.

Kamplarda kalanlara daha önce yumurta tavuğu, süt keçisi hediye ederek kendi kendilerini geçindirmelerini sağladık.

Yangın hayatı daha da zorlaştırdı

Arakanlıların kaldığı kampta çıkan yangın, çadır, branda ve bambu ağacından yapılan evler kül oldu. Rüzgarın etkisi ile çabuk yayılan yangın sonucu, 10 bin barınak kül olduğu, 60 bin insanın etkilendiği ifade edilmekte olup, destek ve yardım çalışmaları Yardımeli ekipleri tarafından hemen başlatıldı.

Arakan kamplarındaki yangından sonra kamplarda sıcak yemek ve gıda paketlerinin dağıtımı yapıldı.

Ramazan Ayı destekleri artırıldı

Yangın sonucu zorlaşan şartları biraz hafifletmek amacıyla hemen çalışmalar başlatıldı. Daha önce belirlenen Ramazan ayı bütçesi artırılarak, kamplarda her gün sıcak yemek ve gıda paketlerinin dağıtımına hız verildi.

Evleri ve eşyaları yanan aileler için bambu evlerin inşası, kıyafet ve sağlık yardımlarından oluşan proje çalışmaları başlatıldı. Yaklaşan muson yağmurları öncesi ailelerin başlarını sokabileceği evlerine kavuşabilmeleri için harekete geçildi.

Bangladeş'in kendi insanını geçindirmek, barındırmak, istihdam etmekte zorlandığı düşünülürse, 1Milyon'dan fazla Arakanlı mülteci'nin hangi şartlar altında oldukları net olarak anlaşılacaktır.

Dünyanın gözlerinin neredeyse kör kaldığı Budist zulmü ve Miyanmar'da yaşanan darbe ve siyasi kriz sebebiyle topraklarına geri dönme imkanlarının yakın zamanda mümkün olmadığı Arakanlı mülteciler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Bağışçılarımızın ilk günden bu yana büyük bir duyarlılık gösterdikleri Arakanlı mağdur ve mazlumlar için bambu evler olsun, mescid, tuvalet ve sair ortak sosyal alanlar olsun, gıda olsun her türlü insani yardım materyalleri ve temel ihtiyaç ürünleriyle yanlarında olacağız.

Biz Yardımeli olarak şiar edindik ki; Mazlumun uzaklığı zalimin yakınlığı yoktur! Kardeşlik mesafe tanımaz. Bir yerde aç yatan insanlar varsa ve biz bunu bilerek rahat uyuyabiliyorsak, rüyalarımız çalınmış demektir!

Biz yeryüzündeki her mazlumu yakınımızda, her mazlumiyeti yüreğimizde, her zalimi insanlığın ve inancımızın tam karşısında tutarak yolumuza devam ediyoruz...

Biz, kalplerin mazlum için hayra kestiği, zalim için siteme kestiği bir dinin müntesipleri, bir medeniyetin çocuklarıyız.

Biz Yardımeli'yiz!

Biz tüm mazlum ve muhtaçlara uzanan Hayır Eli'yiz...