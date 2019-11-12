Aralık celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Aralık celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı

Aralık celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aralık celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı da yoğun olarak araştırılıyor. Kasım celbinde askere gidecek olan vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları güncel olarak takip ediyorlar. Ekim, Kasım ve Aralık 2019 Tarihlerinde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından adayların erişimine açıldı. Aralık celbi askerlik yerlerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar..

ARALIK CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları, erişime açıldı.

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

ARALIK 2019 CELP VE SEVK DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAKLAR SEVK EVRAKINI;

15 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

15 Kasım - 02 Aralık 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden alabileceklerdir.