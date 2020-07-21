Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

AA 21 Temmuz 2020 Salı 18:04 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 18:04

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 671 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle toplam can kaybının 412'ye, vaka sayısının 60 bin 434'e yükseldiği ülkede iyileşenlerin sayısı ise 50 bin 919'a ulaştı.

Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve 13 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, koronavirüsten ölenlerin sayısının 447'ye, vaka sayısının 1619'a çıktığı kaydedildi. Bakanlık, iyileşenlerin sayısını da 714 olarak açıkladı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 403 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle ölen kişi sayısının 67'ye, vaka sayısının ise 10 bin 923'e yükseldiği bildirilen açıklamada, hastalığı yenenlerin sayısının da 2 bin 106 olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam vefat sayısının 160'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 393 artarak 107 bin 430'a çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının da 104 bin 191 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 341'e çıktı.

Ülkede 305 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 57 bin 498'e yükseldi. Sağlığına kavuşan kişi sayısı da 49 bin 964 oldu.