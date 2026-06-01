Yaşam

Arazi kavgası kana bulandı! Baba, oğulları ve damat gözaltında

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir baba, iki oğlu ve damadı gözaltına alındı.

İHA1 Haziran 2026 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
İlçeye bağlı Çukurdere Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen olayda 16 SLP 06 plakalı hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu tarlasından evine dönen sürücü Hüseyin Şenol (51) olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi S.Ş. (44) de ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından araç yol kenarına devrilmişti.

Jandarma, yaptığı çalışmalar sonucu kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), saldırıya ilişkin baba Z.Ş. (59), oğulları M.Ş. (30), S.Ş. (27) ile damadı M.Y'yi (40) yakaladı.

Jandarmada işlemleri süren şüphelilerin, saldırıya uğrayan araçtaki kişilerle arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

