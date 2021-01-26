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Yaşam

Arazide donmak üzere 3 kuzu ile kanadı kırık şahinin imdadına jandarma yetişti

Eskişehir'in İnönü ilçesinde arazide unutulduğu anlaşılan soğuktan donmak üzere bir haftalık 3 kuzu ile Çifteler ilçesinde kanadı kırık şahin jandarma ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Kuzular, sahibine teslim edildi.

AA26 Ocak 2021 Salı 16:29 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 16:29
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İnönü Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında arazide araç ışığından gözleri parlayan hayvanları fark etti.

Soğuktan donmak üzere olan bir haftalık 3 kuzunun, Dutluca Mahallesi'nden S.A'ya ait olduğu belirlendi.

S.A'nın hayvanlarını ağılından yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki meraya çıkardığı ve hava kararmadan döndüğü, kuzularının kaybolduğunu ise fark etmediği anlaşıldı.

Kuzular, sahibine teslim edildi.

Çifteler Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Eminekin Mahallesi'nde devriye sırasında arazide gördükleri ayağı ve kanadı kırık şahini Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ederek tedavisine başlanmasını sağladı.

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