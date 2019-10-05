Atv ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyecek. Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde yarışan Arda Ayten 1 Milyon TL'lik büyük ödüllü soruya kadar gelmişti. Ancak programın süresi yetmediği için final sorusunu görememiş ve yeni sezona kalmıştı. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona 1 milyonluk soru ile başlayacak. Heyecanla beklenen milyonluk soru bu akşam açılacak. Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten 1 milyonluk soruyu bildi mi? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster Arda ve 1 milyonluk soru hakkında merak edilenler sizlerle...

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ARDA AYTEN 1 MİLYONLUK SORUYU BİLDİ Mİ?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam saat 20:00'da Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor.

Geçtiğimiz sezon 1 Milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, bu akşam adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi?

Cevabı bu akşam atv'de!