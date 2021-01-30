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Yaşam

Ardahan'da kumar baskını

Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 9 kişiye para cezası kesildi.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 21:17 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:17
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Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 36 bin 366 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen kent merkezindeki adreslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 9 kişiye toplam 36 bin 366 lira para cezası uyguladı.

Bazı kişilerin baskın anında ellerindeki iskambil kağıtlarını sobaya atarak yakmaya çalıştığı öğrenildi.

Denetimlerde, kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen bir miktar paraya da el konuldu.

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