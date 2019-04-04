Ardahan'da nisanda kar yağdı Ardahan'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise kartopu oynadı. Kent sakinlerinden Hikmet Çeğil, şehirde kışın bile böylesine kar yağmadığını belirterek, 'Çok güzel yağıyor. Lapa lapa yağması çok güzel. Kışın bile böyle yağmamıştı. Memleketimizin güzelliği bu işte.' dedi.