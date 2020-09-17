Ardahan'da veterinerleri taşıyan araç devrildi

AA 17 Eylül 2020 Perşembe 00:23 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 00:23

Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner Özgür Kaçar idaresindeki 75 AB 721 plakalı midibüs, Ardahan merkeze bağlı Çeğilli ile Dedegül köyleri arasındaki yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sahada görevli oldukları öğrenilen sürücü Kaçar ile araçtaki diğer veteriner hekimler Ali Gürbüz Eral, Barış Çömlekçioğlu ve Zeynep İlay Küçükzıvarık yaralandı.

Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.