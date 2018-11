Arif Diren kimdir kaç yaşındadır Diriliş Ertuğrul'un Gündüz'ü Arif Diren nerelidir

Arif Diren kimdir Diriliş Ertuğrul'un Gündüz'ü Arif Diren kaç yaşında nerelidir? Milyonları ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul bu akşam izleyicisiyle buluşacak. 7 Kasım Çarşamba günü yeni sezonu başlayacak olan TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'a Gündüz (Arif Diren) katılacak. Diriliş Ertuğrul'un Gündüz’ü kimdir? Diriliş Ertuğrul'un Gündüz'ü Arif Diren hakkında detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Oyuncu yeni dönemde Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündüz karakterini canlandıracaktır. Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir. İşte Arif Diren hakkında merak edilenler…

ARİF DİREN KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Ertuğrul Gazi'nin oğullarından birisi olan Gündüz, dizinin yeni sezonunda Arif Diren tarafından canlandırılacak. Arif Diren, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2011 yılında Sen Kimsin adlı sinema filmi ile kariyerine adım atmış, 2014 yılında ise Sil Baştan dizisi ile ilk kez televizyonlarda boy göstermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosunda yer almış ve Güney karakterini canlandırmıştır.

GÜNDÜZ ALP KİMDİR?

arihi kayıtlarda Osman Gazi’nin abisi olarak geçen Gündüz Alp, Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Ertuğrul Gazi babasının vefatından sonra doğan oğlunun adını Gündüz koymuştur.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı Boyu’nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele etmiştir.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizsans ile yapılan hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONA BU HAFTA BAŞLIYOR

Yeni sezona bu hafta başlayacağı geçtiğimiz hafta belli olan Diriliş Ertuğrul, TRT 1 yayın akışı içerisine de dahil edildi. Geçtiğimiz çarşamba günü Engin Altan Düzyatan'ın sunduğu 3'te 3 isimli tarih programını dizinin saatinde yayınlayan TRT, bu haftanın programına Diriliş Ertuğrul'u dahil etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER EKRANA GELECEK?

Moğolların istilasını kabul etmeyen ve Ertuğrul Gazi, Söğüt'te reayanın güvenini kazanmayı başarmıştır.

Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.

Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.

Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt’ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt’ü Ertuğrul’un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey’in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt’ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.

Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt’ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul’u büyük bir kıskacın içine sokacaktır.

Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir?

Bu büyük cenderede Ertuğrul’un en büyük destekçileri kimler olacaktır?

Devletin tahakküm altına girmesi ve gücünü kaybetmiş olması, Ertuğrul’u hangi gayeye yönlendirecektir?