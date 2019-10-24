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Arif Verimli kimdir? Müge Anlı Arif Verimli kaç yaşında, nereli?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatr Arif Verimli, açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Arif Verimli kimdir? Müge Anlı Arif Verimli kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Arif Verimli, meslek hayatı içerisinde pek çok bilimsel kongreye gerek konuşmacı gerek genel sekreter olarak katılmıştır. Emekli olan Arif Verimli 2005 - 2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev almıştır. Şu an muayenehanesinde serbest hekimlik yapmaktadır. Psikiyatr Arif Verimli hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Arif Verimli kimdir? Müge Anlı Arif Verimli kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatr Arif Verimli,  zaman zaman açıklamalarıyla gündeme geliyor. Arif Verimli, meslek hayatı içerisinde pek çok bilimsel kongreye gerek konuşmacı gerek genel sekreter olarak katılmıştır. Müge Anlı Arif Verimli hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Arif Verimli hakkında tüm detaylar sizlerle.. 
 
ARİF VERİMLİ KİMDİR? 
1 Haziran 1954 yılında Antalya'da tanınan bir ticaret adamının 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul çağına kadar ailenin en küçük bireyi olarak ilgi ve sevgi içinde büyüdü. İlkokulu Antalya'da Namık Kemal İlkokulunda, ortaokul ve liseyi de Antalya'da bitirdi.
 

 
Ergenlik yıllarından itibaren geleceğini düşündü. Lisede iken fizik mühendisi olmayı düşlüyordu. Fizik mühendisi olan bir  fizik öğretmeni yaşama bakışını değiştirmişti. Üniversite giriş sınavlarında, gençlik yıllarının hayali olan fizik mühendisliğini  kazanmasına rağmen ailesinin ısrarları ile Tıp Fakültesine girdi. Tıp Fakültesine girdiğinden bu yana sıradan bir hekim  olmamaya özen gösterdi. O yıllarda Bursa Tıp Fakültesi ( bugünkü adıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi )  İstanbul'da eğitim vermekteydi. Üniversitenin verdiği kararla okul Bursa'ya taşındı. Öğrenciler bir süre sonra Bursa'da  eğitimin iyi olmayacağı fikriyle İstanbul'a döndüler. Arif Verimli ve beş arkadaşı ise geri dönmedi.
 
Verdiği bu karar Tıp yaşantısında, mesleksel anlamda etkilendiği insanlarla sıkı ilişkiler içerisinde yaşadığı yıllar oldu. Bu kişilerin en başında ise çok değerli hocaları Prof. Dr. Bilgen ve Suna Taneli gelmektedir. Psikiyatrist olmaya 4. Sınıftayken karar verdi.
 
1977'de Tıp doktoru oldu. Hemen arkasından birkaç ay sonra psikiyatri asistanı oldu. 1978'de Aydan Hanımla  evlenen Verimli' nin 1980'de ilk çocuğu Ural, 1984'de ikinci çocuğu Aras doğdu.
 
1982'de uzman olan Verimli 1982-1983 yılları arasında Adana Askeri Hastanesinde askerlik görevini tamamladı.  1983'te zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Başasistan olarak başladı. Bu andan  itibaren geldiğimiz güne kadar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin modernizasyonu ve bilimsel  düzeyinin arttırılmasında çalıştı.
 
1994-2003 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğini sürdüren Prof. Dr. Arif Verimli,  aynı hastanede 5. Psikiyatri Klinik Şefi olarak hastaneye hizmetlerine devam etti. En büyük hayali çalıştığı kurumun bir enstitü olmasıydı. Tüm meslek hayatı içerisinde pek çok bilimsel kongreye gerek konuşmacı gerek genel sekreter olarak katılmıştır.
 
Özellikle İstanbul genelindeki liselerde Gençliği Uyuşturucu ve Alkolden Korumak için verdiği  seminerler dikkat çekmektedir. Sayısını kendisinin de hatırlayamadığı kadar çok bilimsel yazı ve makalesi bulunan  Verimli' nin bir de gözü gibi koruduğu çok geniş bir el yapımı maket gemi koleksiyonu vardır. Başhekimliği döneminde  kurduğu Evlilik Danışma Merkezi,UMATEM,182 Umut Işığı Hattı,İntihar Müdahale Merkezi halen toplum faydasına  hizmet etmektedir.2004' de Başhekimlik görevinden alınmasından sonra Sağlık Bakanlığına karşı açtığı davayı kazanarak görevine iade edilmiş, ancak başhekimliğe geri dönse de uyumlu çalışabileceği bir ekip ve ortam olamayacağını düşündüğünden emekliliğini istedi. Emekli olan Verimli 2005 - 2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev almıştır. Şu an muayenehanesinde serbest hekimlik yapmaktadır.

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