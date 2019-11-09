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Arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı

ERZURUM'da ateşi canlandırmak için arkadaşının sobaya döktüğü tinerle yanan Muhammet Haktan Turgut (17), hastanede tedaviye alındı. Yüzü sargıya alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

  • DHA
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Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dadaşköy'de yaşayan Muhammet Haktan Turgut, arkadaşının, ateşi canlandırmak için sobaya döktüğü tinerle alevler içinde kaldı. Yüzü ve sağ elinde yanıklar oluşan Turgut, çağırılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.
 
Yanındaki 4 arkadaşının da hafif yaralandığını belirten Muhammet Haktan Turgut, "Köyde gençlerin oturacağı küçük bir yer yaptık. Hava soğuk olduğu için akşamları sobayı yakıyorduk. Sobanın daha gür yanması için arkadaşlardan biri tiner dökünce parlayan alevlerin arasında kaldık. Sobaya yakın olduğum için benim yüzüm ve elim yandı. Diğer 4 arkadaşımın sadece saçı ve kirpikleri zarar gördü. Çok korktuk. Tinerin parlaması ile birlikte oturduğumuz yer alevlerle kaplandı" diye konuştu.
 
Kimseden davacı olmadığını ifade eden Muhammet Haktan Turgut'un bir süre daha hastanede tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

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