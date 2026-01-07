Arkadaşını yanlışlıkla kafasından vurdu

Afyonkarahisar'da bir şahıs ava gittiği arkadaşım tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S, (45) ile A.S.O, (43) Eber köyündeki göl çevresine avlanmaya gitti. Av esnasında iddiaya göre, A.S'nin tüfeğinin ateş alması sonucu A.S.O., kafasından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.S.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası A.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.