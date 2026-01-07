İSTANBUL 18°C / 14°C
Yaşam

Arkadaşını yanlışlıkla kafasından vurdu

Afyonkarahisar'da ava çıkan iki arkadaşın gezisi faciayla sonuçlandı. Tüfeğin kazayla ateş alması sonucu bir kişi kafasından ağır yaralandı.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 09:43
ABONE OL

Afyonkarahisar'da bir şahıs ava gittiği arkadaşım tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S, (45) ile A.S.O, (43) Eber köyündeki göl çevresine avlanmaya gitti. Av esnasında iddiaya göre, A.S'nin tüfeğinin ateş alması sonucu A.S.O., kafasından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.S.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası A.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

