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Yaşam

Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Adana'da arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulduğu ileri sürülen bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 07:05 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 07:05
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde, silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İhbarın yapıldığı sokağı kontrol eden ekipler, 26 yaşındaki O.G'nin tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını belirledi.

Yakınlarının araçla özel bir hastaneye götürdüğü O.G, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ambulansla hastaneye getirilen O.G, kurtarılamadı.

Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren ekipler, O.G'nin, arkadaşı R.Ç'nin elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine R.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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