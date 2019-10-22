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Arkadaşlarıyla gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi

Ekrem Karakaya, arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği halı sahada, maç esnasında aniden yere yığıldı. Hastaneye götürülen genç adam hayatını kaybetti. Olay anı ise mekandaki kameralarca kaydedildi.

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Sultangazi’de geçen cumartesi günü arkadaşları ile halı saha maçına giden ve ayakkabı atölyesi olduğu öğrenilen 37 yaşındaki 3 çocuk babası Ekrem Karakaya, maçın ortasında fenalaşarak yere yığıldı. 

ANİDEN FENALAŞTI

Karakaya’ya ilk müdahaleyi birlikte maç yaptığı arkadaşları saha içerisinde yaptı. Talihsiz adam, hemen arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaşılmasına rağmen, Karakaya’nın yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Karakaya’nın kalp krizi geçirdiği anlar halı sahada oynanan maçları kaydetmek için kurulan kameraya yansıdı. 

Görüntülerde bir süre futbol oynayan Karakaya’nın bir anda fenalaşması ve ardından hemen arkadaşlarının yardıma koşması görülüyor. Karakaya’yı arkadaşlarının daha sonra taşıyarak halı sahadan çıkarması görüntülere yansıyor.

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