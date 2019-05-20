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Arkeolog Sinan Sertel cinayetinde son durum nedir? Sinar Sertel Olympos Antik Kenti’nde neden öldürüldü?

Antalya'daki Olympos Antik Kenti’nde öldürülen kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel’e ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Olympos Antik Kenti’nde doktora yapan Sinan Sertel’i öldürün zanlının cinayet günü Sinan Sertel’e cep telefonundan mesaj atarak olay yerine görüşmeye çağırdığı ileri sürüldü. Antalya'daki Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan 32 yaşındaki Sinan Sertel, Kemer ilçesinde ağaç kesme yüzünden tartıştığı S.P. tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi. Peki, Arkeolog Sinan Sertel cinayetinde son durum nedir? Sinar Sertel neden öldürüldü? İşte Sinan Sertel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında…

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‘Arkeolog Sinan Sertel cinayetinde son durum nedir? Sinar Sertel neden öldürüldü?’ sorularına yanıt aranıyor. Dün akşam ölüm haberi gelen Sinan Sertel’e ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya'daki Olympos Antik Kenti’nde öldürülen kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel’i öldüren zanlının cinayeti gerçekleştirmeden bir ay öncesi ‘Siz doğayı katlediyorsunuz, sistemin köpeğisiniz’ dediği, cinayet günüyse Sertel’e cep telefonundan mesaj atarak görüşmeye çağırdığı ileri sürüldü. Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde meydana gelen olayda, Sinan Sertel ile S.P. arasında kazı çalışmaları sırasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından S.P., yanındaki bıçakla Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. İşte Sinan Sertel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında…

ARKEOLOG SİNAN SERTEL NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ

Antalya'daki Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan 32 yaşındaki Sinan Sertel, Kemer ilçesinde ağaç kesme yüzünden tartıştığı S.P. tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde meydana gelen olayda, Sinan Sertel ile S.P. arasında kazı çalışmaları sırasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından S.P., yanındaki bıçakla Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sertel, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. S.P. ise gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumuna getirilen Sertel'in cansız bedenini almaya, yakınları, arkeologlar ve kazı arkadaşları geldi.

SİNAN SERTEL CİNAYETİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME: GEL SENİNLE GÖRÜŞELİM!

İHA’nın haberine göre, kazı arkadaşları Sertel’in son yolculuğunda gözyaşlarını tutamazken, kazı başkan yardımcılarından Gökçen Öztaşkın, olayın detaylarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sinan Sertel ile S.P.’nin yaklaşık bir ay önce tartıştığını belirten Öztaşkın, “Siz doğayı katlediyorsunuz, sistemin köpeğisiniz’ diyordu. Sosyal medyadan da çevreciymiş gibi görünüyordu.

Sinan’ın telefon numarasını bir yerden bulmuş ve olay günü mesaj atarak, ‘Gel seninle görüşelim’ demiş” dedi.

Öztaşkın, olay günü ağaç kesme olayının doğru olmadığını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora yaptığı ve 7 yıldır bölgedeki kazı çalışmalarına katıldığı belirtilen Sertel’in cenazesi, Antalya’daki müzede yapılacak törenin ardından memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde defnedilecek.

 

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