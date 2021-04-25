İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2021 Pazar / 13 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3727
  • EURO
    10,1467
  • ALTIN
    478.265
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: İçeriden 3 kişinin cansız bedeni çıkartıldı
Yaşam

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: İçeriden 3 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA25 Nisan 2021 Pazar 12:58 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 12:59
ABONE OL

Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak cenaze araçlarına koydu. İçeri de bir kişinin daha olduğu iddia edilirken itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.