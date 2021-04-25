Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: İçeriden 3 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

DHA 25 Nisan 2021 Pazar 12:58 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 12:59

Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak cenaze araçlarına koydu. İçeri de bir kişinin daha olduğu iddia edilirken itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.