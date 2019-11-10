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Arnavutköy'de nikah törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Arnavutköy'de meydana gelen kazada bir kadın hayatını kaybederken, aynı araçtaki 4 kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Ayşe Gülen Özkan'ın yakınlarıyla birlikte oğlunun nikah törenine gittiği öğrenildi.

  • DHA
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Kaza, Arnavutköy Habipler yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Oğullarının nikah töreni için Gümüşhane'den gelen aile, Bayrampaşa'daki nikah salonuna giderken bindikleri 34 DG 5995 plakalı otomobil hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 BRG 405 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası defalarca takla atan araçta damadın annesi Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı.  Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. 

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