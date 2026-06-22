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Yaşam

Artvin'de feci kaza! Akıntıya kapılan baba ve oğul karış karış aranıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sekizinci gününde sürüyor.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
Artvin'de feci kaza! Akıntıya kapılan baba ve oğul karış karış aranıyor
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Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan sürücü ile babası Selahaddin Kaya (68) için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Aramalara Artvin, Ardahan, Erzurum ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma, Artvin Jandarma Komutanlığı, Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisinden oluşan 72 kişi katıldı.

Trabzon Jandarma Arama Kurtarma ekipleri dere yatağındaki suya girerek, kaya ve ağaçların altlarında sondaj çubuklarıyla arama yaptı.

Hopa Deniz Polisi ekipleri de derenin Deriner Barajı'na birleştiği noktada botlarla göl yüzeyinde, dalgıçlar ise su altında arama çalışmalarını sürdürdü.

AFAD ve diğer ekipler de arama yapılan 15 kilometrelik güzergahta gözlem, dron ve dürbünlerle kıyıdan çalışmalara katıldı.

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  • kaybolan baba

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