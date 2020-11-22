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Yaşam

Artvin'de meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

DHA22 Kasım 2020 Pazar 23:30 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 23:30
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Kaza, perşembe günü, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yeniköy'deki Su Kavuşumu 3 Tüneli’nde meydana geldi. Levent K.’nin (37) kullandığı 08 M 9057 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Hamza E. (72) yönetimindeki 53 AF 400 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hatice E. (63) hayatını kaybederken, sürücüler Levent K. ve Hamza E. ile minibüsteki Ali A. (67) ve Gürkan H. (33) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araçların hurdaya döndüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak, otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

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