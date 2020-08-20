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Yaşam

Asansör boşluğuna düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde inşat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:27
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Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın inşaatına giden işçiler, bir kısmı suyla dolu asansör boşluğunda inek olduğunu fark etti.

İneği düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkaramayan işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kemalpaşa Belediyesi itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma ile gövdesine halat bağladıkları ineği vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.

Veteriner hekimin de kontrolünden geçirilen ineğin sahibinin bulunması için çalışma yapılıyor.

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