  • Asansör faciası! Yardım etmek isterken canından oldu
Asansör faciası! Yardım etmek isterken canından oldu

Batman'da asansörde mahsur kalanları kurtarmak isterken boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

21 Mayıs 2026 Perşembe 12:10
Ziya Baltaş (67), Belde Mahallesi'nde yaşadığı sitede elektriğin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için asansör kapısını açmaya çalıştı.

Baltaş, kapının aniden açılmasıyla asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Asansörde mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

  • Batmanda asansör kurtarma
  • hayatını kaybetti
  • boşluğa düştü

