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Yaşam

Asansörde sır ölüm! Anne ve kızın cansız bedenleri bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde anne ve kızı asansörde ölü bulundu.

IHA19 Kasım 2023 Pazar 14:33 - Güncelleme:
Asansörde sır ölüm! Anne ve kızın cansız bedenleri bulundu
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Olay, Salihli'nin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinlerinden biri asansörle aşağıya inmek için asansörü çağırdı. Asansörün kapısını açınca 2 kişinin hareketsiz yattığını gören kişi hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Devrim Güler (48) ve kızı Doğa Etyemez'in (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Anne kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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