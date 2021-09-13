Aşı hizmetini fındık bahçesinde vatandaşların ayağına götürüyorlar

AA 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:44 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 1 milyon dozu aşkın aşının yapıldığı "mavi" kategorideki Ordu'da, İl Sağlık Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık ekipleri, yüksek rakımlı bölgelere giderek, fındık hasadının devam etmesinden dolayı sağlık merkezlerine gitmeye fırsat bulamayan vatandaşlara aşı hizmeti sunuyor.

Gürgentepe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Aylin Demir, AA muhabirine, Karadeniz'de fındık hasadının devam ettiğini, bu dönemin vatandaşlar için çok yoğun geçtiğini söyledi.

Bahçelerinde hasat yapan üreticilerin yoğunluk nedeniyle aşılarını aksatabildiklerini belirten Demir, "Vatandaşlarımız gelemediği zaman bizler engebeli arazileri aşarak aşı için yanlarına gidiyoruz. Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için vatandaşların tüm doz aşılarının yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız lütfen devletimize ve Bakanlığımıza güvensinler. Tüm aşılarını yaptırsınlar. Bu salgını aşabilmemiz için tek çare aşı." dedi.

Demir, aşıya yönelik asılsız iddialar nedeniyle vatandaşların bazen tedirginlik yaşadığını, gittikleri yerlerde bunu sıkça gördüklerini ifade ederek, bu gibi durumda vatandaşları doğru bilgilerle ikna ettiklerini, ikna olanların da bulundukları yerde aşılarını olduklarını kaydetti.

Karadeniz'in engebeli arazilerinde çok zor şartlarda çalıştıklarını dile getiren Demir, "Bu zorluğa rağmen kırsal alanları gezerek aşı olmayanları bulmaya çalışıyoruz. Genel anlamda çok zorlansak da amacımız herkesin aşısını olmasını sağlamak." diye konuştu.

- "FINDIK HASATLARINA YARDIMCI DA OLUYORUZ"

Bahçede hasadını yaparken aşısını olanların bir süre dinlenmesi gerektiğine dikkati çeken Demir, "Bu süreçte kendilerine hasat konusunda da yardımcı oluyoruz. Aşı işlemi nedeniyle vatandaşlarımızın işlerinin aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, vatandaşlardan, sosyal medyada görülen ya da duyulan asılsız iddialara inanmamaları, koronavirüs salgınıyla mücadelede kendilerine destek olmalarını istedi.

Fındık üreticisi Ayşe Sevgili ise daha önce Kovid-19'u atlattığını belirterek, aşı zamanı geldiğinde fındık hasadına başlamak durumunda kaldığı için aşı olamadığını anlattı.

Bahçede hasat yaparken ekiplerin gelerek ilk doz aşısını yaptığını aktaran Sevgili, "Kendilerine çok teşekkür ederim. Beni büyük bir zahmetten kurtardılar. Yakında İstanbul'a gidecektim. Aşımı olmam çok iyi oldu. Allah razı olsun onlardan." dedi.

Sevgili, herkese aşılarını olmaları tavsiyesinde bulunarak, vatandaşların aşı olarak birbirini koruyabileceğini söyledi.

Kazım Ohtamış da harmanda çalışırken sağlık ekiplerinin geldiğini, üçüncü doz aşısını olduğunu aktardı.

Bu hizmetten dolayı devlet yetkililerine teşekkür eden Ohtamış, "Aşı olmayanlar da mutlaka aşısını yaptırsın. Yoksa pişman olurlar. Bu hastalıktan kurtulmanın son çaresi aşı." diye konuştu.