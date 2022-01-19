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Yaşam

Asırlık geleceği yaşatıyorlar... Dalları meyve ile donatıyorlar

Erzurum'da çetin kış koşulları nedeniyle kuşlar için yuva yerleştirilen ağaçların dalları da portakal, elma gibi meyvelerle donatıldı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 13:13 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:13
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Aziziye Belediyesi, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentteki yabani hayvanlar için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, ilçenin farklı noktalarındaki ağaçları kuş yuvaları ve meyvelerle donattı. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da kepçe üzerine çıkarak ekiplerin bu çalışmasına katıldı.

Belediye Başkanı Orhan, kış mevsiminin en soğuk günlerini yaşadıkları bu dönemde kuşları unutmadıklarını söyledi.

İlçede daha önce de bayat ekmeklerle atık et ve kemik parçalarını toplayarak sokak hayvanlarına verdiklerini ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Ağaçlara meyve asma uygulaması Osmanlı'ya ait bir gelenek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu geleneğe vurgu yapmıştı. Bizim insanımızın bu konudaki hassasiyeti çok büyük. Öyle ki meyve ağaçlarından bile meyveler toplanırken, kuşlar için de ağaçlarda pay bırakılır. Tabi, Erzurum iklim itibarıyla meyvecilik yapmaya müsait olmadığı için ağaçlarla ilgili böyle bir çalışma yaparak bu yöndeki ihtiyacı giderelim istedik."

Çalışmalarının kış boyunca devam edeceğini anlatan Orhan, soğukların etkili olduğu bugünlerde vatandaşların sokak hayvanları için duyarlı davranmasını istedi.

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