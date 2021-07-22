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Yaşam

Asırlık geleneği el birliğiyle yaşatıyorlar

Edirne'de Yağcılı köyünde bir asırdır yaşatılan gelenekle pişirilen kurban etleri köy meydanında dağıtılıyor.

AA22 Temmuz 2021 Perşembe 12:30 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:30
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Köyde kurban kesen vatandaşların getirdiği etler pişirilip, köy halkına ve misafirlere ikram ediliyor.

Yağcılı köyü muhtarı Süleyman Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda et ikramı geleneğini yaklaşık bir asırdır devam ettirdiklerini söyledi.

Vatandaşların kurbanının bir kısmını köy meydanındaki pişirme alanına getirdiğini anlatan Akın, "Etler burada kuşbaşı şeklinde hazırlanıp, harmanlanıyor ve kazanlarda pişiriliyor. Sonra, caminin hoparlöründen anons edilerek köy halkı alana davet ediliyor. Dua edildikten sonra köy halkının yanlarında getirdiği kaplara pişirilen etler konuluyor." dedi.

Köy sakinlerinden Gökhan Taş da pişirilen etlerin tüm köy halkına dağıtıldığını belirterek, "Kurban kesen kesmeyen herkes bu etten alıyor. Hepsinden Allah razı olsun, Allah kabul etsin." diye konuştu.

Ali Konak ise Kurban Bayramı'nda ekonomik durumu iyi olan olmayan herkesin bu geleneği yaşattığını, isteyen herkesin evine et götürebildiğini söyledi.

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