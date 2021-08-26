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Yaşam

Asker baba, anne karnındaki çocuğunun kalp atışını selam vererek dinledi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 5 aylık hamile Zehra Tanyıldız (26) bebeğinin kalp atışlarını Edirne'de vatani görevini yapan eşi Hikmet Tanyıldız'ı (27) görüntülü arayarak dinletti. Tanyıldız, bebeğinin kalp atışlarını duyunca asker selamı verdi.

DHA26 Ağustos 2021 Perşembe 15:25 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:25
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5 aylık hamile olan Zehra Tanyıldız kontrol için geldiği Kahta Devlet Hastanesi'nde bebeğinin kalp atışlarını dinledi. Eşinin askerlik görevi yaptığı için Zehra Tanyıldız'ın yanında olmadığını öğrenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Salıcı, babayı cep telefonu ile görüntülü arayıp bebeğin kalp atışlarını dinletebileceklerini söyledi. Bunun üzerine görüntülü olarak aranan Hikmet Tanyıldız çocuğunun kalp atışını dinleyerek duygulandı, asker selamı verdi.

Dr. Mehmet Salıcı "5 aylık hamile olan Zehra Tanyıldız, ilk defa kontrol için muayene olmaya geldiğinde önce eşinin nerede olduğunu sordum. O da bana Edirne'de vatani görevini yaptığını söyledi. Daha sonra çocuktan haberi olduğunu fakat hamilelik sürecini hiç görmediğini bana söylediğinde, hemen kendisini görüntülü arayarak çocuğunun kalp atışı sesini dinlettirip kendisine sürpriz yapalım, dedim. Hastam da bunu kabul edince asker ocağındaki babaya böyle bir sürpriz gerçekleştirdik. Tanyıldız Ailesi için güzel bir moral ve motivasyon oldu" dedi.

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