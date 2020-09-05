Asker uğurlamasında koronavirüs tedbirlerine uymayan 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza

DHA 05 Eylül 2020 Cumartesi 23:51 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 23:51

Ankara'dan dün ayrılan askerlik yükümlüleri, AŞTİ'de aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle terminal içinde ve çevresinde yoğunluk meydana geldi. Peronlarda ve terminal önünde eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı. Askerlerden biri, sıra halinde eğilip yol yapan yakınlarının sırtında yürüdü. Sosyal mesafenin uygulanmadığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maske takmadığı görüldü. Terminalde ortaya çıkan görüntüler, yolcular, otobüs şoförleri ve AŞTİ çalışanlarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine terminale polis ekipleri sevk edildi. Polis, peronlarda gezip, megafonla anons yaparak tepkiye neden olan eğlenceleri sonlandırdı.

11 KİŞİYE, 34 BİN 650 TL CEZA

Ekipler, daha sonra koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, sosyal mesafe kuralları kapsamında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 11 kişi tespit edildi. Tespit edilen 11 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereği toplam 34 bin 650 TL idari para cezası verildi. Konuya ilişkin Ankara Emniyeti'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 04.09.2020 günü AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapıldığına dair görüntüler paylaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde sosyal mesafe kuralına riayet etmeyerek koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 11 şahıs yakalanarak, haklarında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereği toplam 34 bin 650 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.