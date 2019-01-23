Askerlik süresi son dakika 9 aya düşecek mi MSB TSK tek tip askerlikte son durum nedir ne zaman çıkacak

Askerlik süresi son dakika 9 aya düşecek mi? Tek tip askerlikte son durum nedir? Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Askerlik süresi kısalacak mı sorusu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen gelişmenin ardından internet üzerinden araştırılan konular arasında yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin bir süredir üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü tek tip askerlik sistemi için en sıcak gelişme, Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından gelen açıklama oldu. İşte, tek tip askerlik sistemi hakkında gündemden en son alınan bazı haberler



Askerlik süresi düşecek mi sorularıyla bir süredir gündemde yer alan tek tip askerlik, yeni gelişmelerle gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak askerlik süresinin tek tip olarak 9 aya düşeceği kulislerde dolaşırken, yeni askerlik sistemi hakkında en güncel açıklama, Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'tan geldi.



YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE MESLEK HASSASİYETİ



Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının ardından ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” dedi.



Uğur Ergan'ın haberine göre Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 25 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;



"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;



"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerlikte yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıklamasının ardından hemen hemen her gün yoğun şekilde aranıyor. Bazı medya kuruluşlarında askerlik taslağının 9 ay üzerinden yürüdüğünü aktaran haberler yer aldı. Haberleri okuyan binlerce kişi ise, 'askerlik 9 aya düşecek mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Tek tip askerlik sistmei ile profesyonel orduya geçişin hızlanması hedefleniyor. Tek tip askerlik sistemi ile ilgili flaş açıklamalar ve gelişmeler var.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı: Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız.

Kamoyunda ‘tek tip’ askerlik olarak adlandırılan yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarda sona gelindiği ve bu çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacağı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının ardından dün ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” dedi.



DOKUZ AY İDDİASI



Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ



En çok merak edilen konulardan birisinin de Yeni Askerlik Sistemi olduğunun altını çizen Aktop, bu çalışma ile "bedelli", "dövizli askerlik" gibi tartışmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini anlattı.



Aktop, "Diğer bir maksadımız da öngörülebilir bir sistem kurarak herkesin yaşamıyla ilgili plan ve programını buna göre yapabileceği bir çalışmayı hayata geçirmek. Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." şeklinde konuştu.



Hava savunma sistemleriyle ilgili bilgi de veren Aktop, şunları kaydetti:



"Önemli hava ve füze tehdidine maruz kalan ülkemiz için hava savunma sistemi, bir tercih değil, zorunluluktur. Rusya Federasyonu'ndan S-400 sistemleri tedariki ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır. Teknoloji transferi ve ortak üretim yoluyla, kendi milli sistemlerimizi geliştirmek üzere başlattığımız çalışmalar da müttefiklerimiz İtalya ve Fransa ortaklığı olan EUROSAM ile yürütülmektedir. Patriot'larla ilgili ise ABD tarafından verilen teklif kapsamında temaslar halen Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.



Ayrıca yerli ve milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi projemiz SİPER'in de ilk adımını atmış bulunmaktayız. F35'lerle ilgili olarak, ilk 2 uçak, 21 Haziran 2018'de teslim alınmıştır. Pilot ve bakım eğitimleri, ABD'de devam etmektedir. Mart 2019'da alınacak 2 uçakla toplam 4 uçak, pilot/bakım eğitimleri için 2020 sonuna kadar ABD'de kalacak, 5 ve 6'ncı uçaklar ise 30 Kasım 2019'da Malatya'ya intikal ettirilecektir."

Bedelli askerlik büyük ilgi gördü, 700 bin kişi başvuruda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu sistemin sürdürülebilir olmadığı görüşünü paylaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yeni bir model üzerinde durduklarını söyledi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın satırbaşları şöyle:



"2018'in başından bugüne kadar 74’ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi.



-Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor.



-FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor."



Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat ettiğini, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.

ASKERLİK SÜRESİ DEĞİŞECEK Mİ?



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın askerlik süresinin kısalacağı yönündeki açıklamasının ardından milyonların gözü yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi. Ancak sistemin ne zaman uygulamaya geçeceği henüz netleşmedi. Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, “Çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek, becerebilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan biraz çalışma dikkatli ve hassas ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki tekrar tekrar gündeme gelmesin. Herkes öngörebilsen, çalışmalarını faaliyetlerin ona göre planlayabilsin şeklinde.” dedi.



Olası yeni sistemle ilgili ise öne çıkan isim “Tek tip askerlik” olarak öne çıkıyor. Söz konusu yeni sistemde askerliğin 9 aya düşürülmesi konuşuluyor.



NİHAİ HEDEF PROFESYONEL ASKERLİK



Yapılan düzenlemelerin asıl hedefi profesyonel askerlik. Profesyonel orduya geçişin büyük oranda yapıldığını belirtiliyor. Örneğin; Doğu ve Güneydoğu'da silah altında bulunan askerlerin çoğu, artık profesyonel asker. Yen sistem ile birlikte askerlik hizmetini yerine getirecek olanlar ön saflarda yer almayacak.



Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlik ile ilgili yaptığı açıklamaya göre 2019 yılında netleşeceği belirtmişti. Ocak ayı içerisinde tekrar askerlik süresi ile ilgili yeni bir açıklama beklenirken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MSB TSK son dakika duyuruları ve yeni açıklamaları bu haberimizde sizler için bu haberimizde derledik.

Türkiye profesyonel askerliğe geçtiği süre içerisinde hem TSK daha güçlü oldu hem de terörle mücadele konusunda başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Hal böyle olunca da 12 ay zorunlu askerliğin düşürülmesi gündemde. Bedelli askerliğin çıkmasıyla da zorunlu askerliğin düşürülmesi beklentisi bir hayli artmış durumda. İşte askerlik süresi ile ilgili yapılan son dakika açıklamalar…

Gündemin ilk sırasındaki tek tip askerlik konusunda son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Asgari ücret konusundan sonra Türkiye'nin gündemindeki tek tip askerlik konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması geldi!

Hulusi Akar tek tip askerlik konusunda; şu ifadeleri kullandı: "Tek tip askerlik için çalışıyoruz, geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyoruz."

Askerlik süresine ilişkin son söz Başkan Erdoğan’ın. Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalar belirli bir doygunluğa ulaştığında Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Sadece Cumhurbaşkanlığı'nda değil, bazı bakanlıklarda da ele alınacak. Bazı bakanlıkların da görüşünün alınması zorunlu. Bir yasa teklifi hazırlanması gerekiyor. Askerlik süresinin kısalması için bir yasal değişikliğe ihtiyaç var. Yürürlüğe girmesi için bu teklifin Meclis'e gelip yasalaşması gerekiyor.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 22 Aralık 2018 tarihinde bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi." diye konuştu.

"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisine yöneltilen bir soruya, "Bize sunumlarını yapacaklar ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız" ? cevabını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

Yeni askerlik sisteminde zorunlu askerlikte sürenin kısaltılması planlanıyor. Halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik, her yükümlü için aynı sürede tamamlanacak.

Edinilen bilgilere göre, üzerinde en fazla durulan askerlik süresi seçeneği 9 ay. Eğitim seviyesine bakılmaksızın her yükümlü askerliğini 9 ayda tamamlayacak.

Bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. 3 aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliğin yapılmış sayılması, seçenekler arasında olduğu belirtiliyor.

Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı ifade ediliyor. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular için esneklik getirilecek. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının da görüşüne sunulacak.

Bu sürecinden ardından hazırlanacak kanun teklifi, Meclis gündemine gelecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin beklenen toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntıları görüşüldü.

Çalışmaların sürdüğü askerlik sisteminde yapılması beklenen değişiklikte, kısa ve uzun dönem askerliğin 9 ay olması planlanıyor. Bedelli askerliğinde kalıcı hale getirilmesi planlanan sistemde yükümlüler üç aylık zorunlu temel eğitimlerinin ardından belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliğini yapmış sayılacak.

Plana göre halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik her yükümlü için aynı sürede, yani 9 ayda tamamlanacak.

Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmaya göre üç aylık zorunlu temel eğitiminin ardından yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılacak.

MESLEĞE GÖRE UYGUN ZAMANDA YAPILABİLECEK

Çalışmada, öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular da gündeme geldi.

Yükümlüler, kendilerine uygun zaman dilimlerinde askerlik yapabilecek.

Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.



Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.



BAZI MESLEKLERE ESNEKLİK



Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.



BAKANLIKLARA SORULACAK



Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.

12 ay askerlik 9 aya düşecek



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsatarak, “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi. Zorunluğu askerliğin düşürülmesi konusundaki beklentilerin oluşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü ettiği askerlik sisteminin detaylarına ortaya çıkmaya başladı. Sözcü'nün haberine göre, 12 ay olan uzun dönem askerlik düşecek. 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık temel eğitimden sonra 6 ay boyunca asgari ücret tutarını ödeyenler terhis edilecek. Askerde kalanlara ise 6 ay boyunca asgari ücret ödenecek. te yandan Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelmişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte 12 ay olan askerlik süresinin revize edilmesi de gündeme geldiği konuşulan konular arasında yer aldığı söylenmişti.



Komutanlar askerlik süresini konuştu



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.



Tüm öneriler masaya yatırıldı



Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü. Kulis bilgilerine göre, toplantıda bilgileri şunlar: Henüz ne düzeyde kısalacağı belli değil. Askerlik kısalacak bunu söyleyebiliriz. İlk kez komuta kademesi tarafından bu konu masaya yatırıldı. Bugün getirilen öneriler masaya yatırıldı. Konuların başında askerliğin kısalması var. Bakan Akar daha önce askerliğin kısalması yönünde konuşmuştu. Meslek grupları için olmayanlar için de temel askerlik hizmetinin kısalması söz konusu olabilecek. 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından daha kısa bir periyotta tamamlanması üzerine konuşuluyor. Üniversite mezunları için şuan 6 aylık bir süre var.

Meslek liselerine kısa süreli askerlik için düzenleme hazırladık



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yaptığı açıklamada meslek liselilere kısa dönem askerlik hakkındaki ifadeleri heyecana yol açtı. Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde “Milli Sanayi İçin Nitelikli İnsan Kaynağı” başlıklı oturumda konuşan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Meslek lisesi mezunlarının askerliğinin ötelenmesi ve bu sürecin sonunda da daha kısa süreli askerlik yapabilmelerine yönelik bir düzenleme hazırladık. Milli Savunma Bakanlığı’na sunduk. Komutanlarımız inceliyor. Hatta bizim ilk götürdüğümüz teklif daha başkaydı. 3 yıl işletmelerde sigortalı çalışsınlar, sonrasında da kısa dönem yapsınlar diye teklifte bulunmuştuk. Şimdi tüm bunlar değerlendiriliyor.”