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Yaşam

Askıda gıda ve ekmek kampanyası başlatıldı

Akçakoca'da Cumhuriyet Savcıları, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için askıda ekmek ve gıda kampanyası başlatıldı. Yetkililer ilçenin 2 noktasına gıda dolabı yerleştirerek, vatandaşların da bu kampanyaya katılması yönünde çağrıda bulundu.

İHA07 Nisan 2020 Salı 19:00 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 19:00
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Akçakoca’da Cumhuriyet Savcıları, ekonomik olarak zor durumda bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla market ve fırın kapılarının önüne bir dolap yerleştirip, içine ekmek, temizlik ve gıda ürünleri bırakarak, üzerine de ’İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın. Gün birlik zamanıdır” notu astı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören kampanya kapsamında, dolaptan parası olmayanlar ücretsiz şekilde ekmeğini ve gıda ürünlerini alırken, yardım etmek isteyenler de aldıkları ürünleri dolaba bırakıyor. Akçakoca Cumhuriyet Savcıları tarafından yapılan açıklamada, “Zabıta amirliğinden gerekli izinleri alarak, 1 Nolu dolabı Çuhallı Çarşısında Sahil Ekmek önüne monteledik. 2. Dolabımızı da Merkez Cami arkasındaki BİM market önüne (durak yanı) monteledik ve dolapları doldurarak kampanyayı başlattık. Akçakoca Savcılığı olarak bu zor günlere karınca kararınca destek olmak istedik. Herkes gönlünce destek olmaya devam edip dayanışma sürecine katkıda bulunsun. Emeği ve katkısı olanlara teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Sağlıcakla Akçakoca” ifadelerinde bulundu.

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