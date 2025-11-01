Aşkın rotası Moskova'dan Yüksekova'ya! Rus gelin Müslüman oldu

Antalya'da başlayan Rus uyruklu Alina Suldina ve Yüksekovalı Metin Kalaç'ın aşk hikayesi, Müslümanlıkla taçlandı.

Yüksekovalı nişanlısı Metin Kalaç ile evlilik kararı aldıktan sonra İslam dinini araştırmaya başlayan Suldina, bu kararını Yüksekova İlçe Müftülüğünde düzenlediği özel bir merasimle resmileştirdi. Nişanlısı Metin Kalaç'ın aracılığıyla müftülüğe başvuran Alina Suldina için özel bir ihtida merasimi düzenlendi. Müslüman olan Alina Suldina, yeni hayatına "Rüya" ismiyle devam etme kararı aldı.

"BU KÜLTÜRÜ YAŞAMAK İSTİYORUM"

Rusya'dan Antalya'ya annesiyle tatile geldiğini belirten Alina Suldina, nişanlısıyla tanışma hikayesini anlattı. Suldina, "Restoranda Metin'i gördüm ve tanışmak istedim. 15 gün boyunca Antalya'yı beraber gezdik. Tatilim bitince sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. Ardından Yüksekova'ya gelmek istediğimi belirttim.

Aileler tanıştıktan sonra evliliğe karar verdik. İlk olarak gelince Müslüman olmak istediğimi söyledim ve ilk işim müftülüğe gidip Müslüman olmak oldu. Artık bu kültürü yaşamak istiyorum, buranın halkını çok sevdim. Mutlu bir hayat için yaşamımızı sürdüreceğiz" dedi.

"DÜĞÜNÜMÜZÜ YAPACAĞIZ"

Metin Kalaç ise Antalya'da tanıştıklarını ifade ederek, "Aileler de birbirleriyle konuştu. Ailelerin onayı sonrası evlenmeye karar verdik. Tekrar Türkiye'ye geldiğinde ilk işimiz müftülüğe geçip Müslüman olması oldu. İnşallah verdiğimiz tarihte de düğünümüzü yapacağız" diye konuştu.

Alina Suldina, artık yeni ismi Rüya ile hayatına devam edecek ve nişanlısı Metin Kalaç ile gelecek yıl dünya evine girmeyi planlıyor.