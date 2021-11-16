Atalarından kalma mesleği sürdürüyorlar

AA 16 Kasım 2021 Salı 12:22 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 12:22

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Bab ilçesindeki el sanatı ustaları, atalarından miras edindikleri mesleklerini yaşatmak için büyük uğraş veriyor.

İlçede bir dönem tarihi sokakların bir parçası olan bakırcılık, ahşap oyma, sedef kakma ve kalaycılık gibi emek ve sabır isteyen meslekler, çoğu meslek erbabı iç savaş nedeniyle yerinden edildiği için yok olma riskiyle karşı karşıya.

- "BU İŞİ YAPAN İKİ KİŞİ KALDIK"

Halepli Nafo ailesi de Bab ilçe merkezinde yüzyıllardır kalaycılık mesleğini yaşatan ailelerin başında geliyor.

36 yaşındaki Abdo Nafo, babasından öğrendiği mesleğini 14 yaşındaki oğlu Nedim'e öğretiyor. Nedim, okuldan kalan zamanının büyük bir kısmını babasının dükkanında tencereleri ve çaydanlık gibi metal kapları temizleyerek geçiriyor.

AA muhabirine konuşan Nafo, "Atalarımdan kalma mesleği sürdürüyorum. Bana miras olan bu mesleği sevgi ve muhabbetle yapıyorum." dedi.

Nafo, İmkansızlıklara rağmen mesleği sürdürdüklerini vurgulayarak "Bakır ve tüm madenlere işlem yapıyoruz. En büyük oğlum Nedim'e de öğretiyorum. Hem okula gidiyor hem de burada bu mesleği öğreniyor. Böylece bu meslek, yeni nesillere aktarılıyor." diye konuştu.

Karşılaştıkları zorluklara değinen Nafo, şunları söyledi:

"Savaş nedeniyle çoğu ustayı kaybettik. Burada şu an bu işi yapan iki kişi kaldık. Tüm imkanlarımızla bu mesleği korumaya çalışıyoruz. Yeni nesil, bu mesleği anlamakta güçlük çekiyor. Kalaycılık insanı yoran bir meslek. Burası dedemin dedesinin dükkanıydı. İmkansızlıklar sebebiyle satmışlar, şimdi kiralayarak ben işletiyorum. Mesleğim dedemlerden bana kadar geldi. Eskisi gibi ustalar kalmadı, bu yüzden bu mesleğe sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kendi çocuklarıma ve akrabalarıma mesleğimi öğreteceğim onlar da torunlarına öğretecek."

- "ATALARIMIZDAN KALAN MESLEĞİ ÖĞRENİYORUM"

14 yaşındaki Nedim Nafo, Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan ilçeye döndüklerini söyledi.

Nedim, "14 yaşındayım 8. sınıfta okuyorum boş vakitlerimde okuldan sonra atalarımızdan kalan mesleği öğreniyorum. Babamdan öğreniyorum." diyerek mesleğin tüm inceliklerini öğrenmek istediğini belirtti.