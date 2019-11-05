Atatürk Baraj Gölü'nün rengi yeşile döndü
ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı Gölü'nün rengi yeşil oldu. Renk değişiminin nedeni, gölden alınan numunelere yapılacak analiz sonunda ortaya çıkacak.
- DHA
Atatürk Barajı Gölü'nün, Adıyaman kent merkezine yakın bölümünde, su rengi yeşile döndü. Vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi. 2 kurumdan gelen görevliler, gölden numune aldı. Sudaki renk değişiminin nedeni laboratuvar analizleriyle belirlenecek.
Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.
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