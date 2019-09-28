Atatürk Barajı kıyısında bulunan Kızılcıpınar köyüne gelen amatör balıkçılar, binlerce ölü balığın kıyıya vurduğunu gördü.

Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaparak durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.

Baraj kıyısına gelen Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ölümlerin sebebini belirlemek için su ve balıklardan numune alarak laboratuvara gönderdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, balıkların ölüm sebebinin baraj çevresindeki arıtma tesisinin kapalı olması nedeniyle olabileceğini tahmin ettiklerini ve inceleme sonunda olayın netlik kazanacağını kaydetti.