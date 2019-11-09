Atatürk ile ilgili şiirler: En güzel, en anlamlı 2,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri sizlerle Yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 10 Kasım. Her sene 10 Kasım günü Atatürk’ün hayata veda etmesinden dolayı tüm ülkemizde anma törenleri yapılıyor. Ayrıca 1938 yılının son hanesinde ki 8 sayısı yatırılarak sonsuz işareti ortaya konulmuştur. Bu da ölmedin yüreğimizde yaşıyorsun demenin bir yolu olarak birçok alanda kullanılıyor. Türk milleti için oldukça önem taşıyan 10 Kasım'da ödev yapacak olan öğrenciler 10 Kasım şiirlerini araştırıyorlar. Atatürk ile ilgili şiirleri bizde sizler için derledik. En güzel, en anlamlı 2,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri sizlerle...