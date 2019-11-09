Atatürk ile ilgili şiirler: En güzel, en anlamlı 2,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri sizlerle
Yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 10 Kasım. Her sene 10 Kasım günü Atatürk’ün hayata veda etmesinden dolayı tüm ülkemizde anma törenleri yapılıyor. Ayrıca 1938 yılının son hanesinde ki 8 sayısı yatırılarak sonsuz işareti ortaya konulmuştur. Bu da ölmedin yüreğimizde yaşıyorsun demenin bir yolu olarak birçok alanda kullanılıyor. Türk milleti için oldukça önem taşıyan 10 Kasım'da ödev yapacak olan öğrenciler 10 Kasım şiirlerini araştırıyorlar. Atatürk ile ilgili şiirleri bizde sizler için derledik. En güzel, en anlamlı 2,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri sizlerle...
Atatürk ile ilgili şiirler yoğun bir şekilde araştırılıyor. En güzel, en anlamlı 2,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirlerini sizler için derledik. 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün ardından tam 81 yıl geçti...
ATATÜRK İLE İLGİLİ ŞİİRLER
İZİNDEYİZ
Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,
Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,
Tam …. yıl olmuş senden ayrı kalalı,
Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları
Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!
Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,
Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,
Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.
Birkan Soylu
10 KASIM TÜRKÜSÜ
Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,
Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,
Ulusun egemen olduğunu
Özgür olduğunu
Haykıracağım haykıracağım işte,
Senin sustuğunca!
Yolunda yürüyeceğim Atatürk;
Ana baba oğul kız,
Dere tepe bucak köy,
Yeryüzü yaşamalarımla değil
Oralarda, Senin gittiğince!
Atatürk, taşıyacağım
Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,
Senin taşıdığını;
Yurdun gök ülküsü
Dalgalanırken,
Senin bayrağını yücelteceğim.
Senin çıktığınca.
F. Hüsnü DAĞLARCA
ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Ben de yaşıyorum demek,
İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Elele
Yanınızdayım
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Daha ferah içim,
Gök daha geniş denizler daha geniş,
Vatan ya vatan,
Vatan sonsuzluktan gelmiş
Sonsuzluğa açılan yol
Vatan siz.
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Bilin ki
Ben de yaşarım,
Bir sevinç düştü mü içinize
Bir keder düştü mü içinize
Bilin ki
Aranızda ben varım.
A. Rıza ERGÜVEN
ATATÜRK YAZAR
Sordum seni;
Dağına, taşına Türkiye'min,
Herkes kendinden emin,
Yükseldi gür sesler;
Umutlar, sevgiler:
O biziz, O bizleriz.
Hepimiz bir parçayız
Atatürk'ten,
Bütün doğa,
Atatürk'ü anar,
Atatürk'ü şaşar.
Herşeydir OTürkiyem'de.
Göller, ırmaklar, ormanlar.
İmza imza Atatürk yazar.
Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.
Behçet NECATİGİL
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.