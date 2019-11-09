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Atatürk ile ilgili şiirler: En güzel, en anlamlı 2,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri sizlerle

Yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 10 Kasım. Her sene 10 Kasım günü Atatürk’ün hayata veda etmesinden dolayı tüm ülkemizde anma törenleri yapılıyor. Ayrıca 1938 yılının son hanesinde ki 8 sayısı yatırılarak sonsuz işareti ortaya konulmuştur. Bu da ölmedin yüreğimizde yaşıyorsun demenin bir yolu olarak birçok alanda kullanılıyor. Türk milleti için oldukça önem taşıyan 10 Kasım'da ödev yapacak olan öğrenciler 10 Kasım şiirlerini araştırıyorlar. Atatürk ile ilgili şiirleri bizde sizler için derledik. En güzel, en anlamlı 2,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri sizlerle...

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Atatürk ile ilgili şiirler yoğun bir şekilde araştırılıyor. En güzel, en anlamlı 2,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirlerini sizler için derledik.  10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün ardından tam 81 yıl geçti... 
 
ATATÜRK İLE İLGİLİ ŞİİRLER
 
İZİNDEYİZ
Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,
 
Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,
 
Tam …. yıl olmuş senden ayrı kalalı,
 
Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları
 
Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!
 
Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,
 
Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,
 
Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.
 
Birkan Soylu
 

 
10 KASIM TÜRKÜSÜ
 
Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,
 
Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,
 
Ulusun egemen olduğunu
 
Özgür olduğunu
 
Haykıracağım haykıracağım işte,
 
Senin sustuğunca!
 
Yolunda yürüyeceğim Atatürk;
 
Ana baba oğul kız,
 
Dere tepe bucak köy,
 
Yeryüzü yaşamalarımla değil
 
Oralarda, Senin gittiğince!
 
Atatürk, taşıyacağım
 
Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,
 
Senin taşıdığını;
 
Yurdun gök ülküsü
 
Dalgalanırken,
 
Senin bayrağını yücelteceğim.
 
Senin çıktığınca.
 
F. Hüsnü DAĞLARCA
 
 
ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE
 
Sizler yaşadıkça çocuklarım
 
Ben de yaşıyorum demek,
 
İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,
 
Sizler yaşadıkça çocuklarım
 
Elele
 
Yanınızdayım
 
Sizler yaşadıkça çocuklarım
 
Daha ferah içim,
 
Gök daha geniş denizler daha geniş,
 
Vatan ya vatan,
 
Vatan sonsuzluktan gelmiş
 
Sonsuzluğa açılan yol
 
Vatan siz.
 
Sizler yaşadıkça çocuklarım
 
Bilin ki
 
Ben de yaşarım,
 
Bir sevinç düştü mü içinize
 
Bir keder düştü mü içinize
 
Bilin ki
 
Aranızda ben varım.
 
A. Rıza ERGÜVEN
 

 
ATATÜRK YAZAR
 
Sordum seni;
 
Dağına, taşına Türkiye'min,
 
Herkes kendinden emin,
 
Yükseldi gür sesler;
 
Umutlar, sevgiler:
 
O biziz, O bizleriz.
 
Hepimiz bir parçayız
 
Atatürk'ten,
 
Bütün doğa,
 
Atatürk'ü anar,
 
Atatürk'ü şaşar.
 
Herşeydir OTürkiyem'de.
 
Göller, ırmaklar, ormanlar.
 
İmza imza Atatürk yazar.
 
Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
 
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
 
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
 
Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.
 
Behçet NECATİGİL

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

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