Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

DHA 06 Nisan 2020 Pazartesi 21:09 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 21:09

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan Ahmet K. (70) ateşi yüksek çıkınca, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Ahmet K. ile birlikte güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki Ahmet K. çağıralan ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti. Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi. Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.