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Yaşam

Atıklar ‘kira’ya dönüşecek

Muş'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan 13-18 yaş arasındaki kız çocukları, ‘Geri Dönüşüm Projesi’ kapsamında topladıkları malzemeleri hediyelik eşyalara dönüştürüyor.

26.12.2019  01:34 - Güncelleme: 26.12.2019  01:34

Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, proje ile hem el becerilerini geliştiriyor, hem de sosyal sorumluluk projesinde yer almanın mutluluğunu yaşıyor. ‘Çöpe atma evde değerlendir’ sloganıyla topladıkları kağıt, kutu, kumaş, kapak, plastik bardak, bidon, karton gibi atık malzemeleri hediyelik eşyaya dönüştüren kız çocukları, bunları satarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olacak. Proje Koordinatörü öğretmen Meram Nehir, “Çöpe atılacak eşyaları değerlendirip hediyelik eşyalara dönüştürüyorlar. Çocukların bu sayede çevre bilinçleri de artıyor. Su bidonundan sabunluk, ayakkabı kutusundan ekmeklik ve peçetelik yapıyorlar. Açacağımız sergiyle ihtiyaç sahibi ailelere maddi anlamda yardımcı olacağız” diye konuştu. Çocuklardan Sinem Çelik de “İhtiyaç sahibi bir aile var. İmkanları olmadığı için ev kirasını ödeyemiyorlar. Sergiden elde edeceğimiz para ile ailenin ev kirasını haberleri olmadan ödeyeceğiz” dedi.

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