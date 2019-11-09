23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Atıklar miniklerin elinde hayat buluyor

Bingöl’de öğrenciler evlerinde kullanılmayan malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor. Çocuklar hem ekonomiye katkı sağlıyor hem israf etmemeyi öğreniyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, farkındalık oluşturma, çevre sorunlarına dikkat çekme ve çevre bilincini geliştirme seferberliği sürüyor. Bu kapsamda Göltepesi İlk ve Orta Okulu’nda, her atılanın çöp olmadığı bilincini oluşturmak ve yeni ürün elde etmek için ‘Geri dönüşüm için bir fikrim var’ projesi hayata geçirildi. Görsel Sanatlar öğretmeni Beyhan Korkulutaş rehberliğinde, toplumsal ve çevre bilincinin oluşturulmasının hedeflendiği okulda, öğrenciler evlerinde kullanılmayan eşyaları beceri ve tasarım atölyesine getirdi. Burada öğretmenleri nezaretinde çalışma yürüten öğrenciler, evde kullanılmayan tül perdeden pazar torbası, deterjan kutusundan kuş yuvası, yem torbasından mutfak önlüğü ve araba lastiğinden masa yaptı.      

ÇEVRE BERATI ALDI      

Eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla verilen ‘Beyaz Bayrak’ sahibi olan okul, atıklardan yapılan çalışma ile 81 ilde ‘Çevre Beratı’ ödülü verilen 40 okul arasında yer aldı. Öğretmen Korkulutaş, ‘atık yoktur, yeni, yeniden vardır’ sloganıyla yola çıkarak çocukların evlerinde kullanılmayan kumaşlar, annelerinin elbiselerini, eskittikleri formları atölye ortamına getirerek yeni ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anları kamerada

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anları kamerada

F.Bahçe liderlik koltuğuna oturdu

F.Bahçe liderlik koltuğuna oturdu

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

4 bin eserlik müze ziyarete açıldı

4 bin eserlik müze ziyarete açıldı

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Resulayn'da teröristlerin eğitim kampı ortaya çıkarıldı

Resulayn'da teröristlerin eğitim kampı ortaya çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA