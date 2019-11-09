Atıklar miniklerin elinde hayat buluyor

Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, farkındalık oluşturma, çevre sorunlarına dikkat çekme ve çevre bilincini geliştirme seferberliği sürüyor. Bu kapsamda Göltepesi İlk ve Orta Okulu’nda, her atılanın çöp olmadığı bilincini oluşturmak ve yeni ürün elde etmek için ‘Geri dönüşüm için bir fikrim var’ projesi hayata geçirildi. Görsel Sanatlar öğretmeni Beyhan Korkulutaş rehberliğinde, toplumsal ve çevre bilincinin oluşturulmasının hedeflendiği okulda, öğrenciler evlerinde kullanılmayan eşyaları beceri ve tasarım atölyesine getirdi. Burada öğretmenleri nezaretinde çalışma yürüten öğrenciler, evde kullanılmayan tül perdeden pazar torbası, deterjan kutusundan kuş yuvası, yem torbasından mutfak önlüğü ve araba lastiğinden masa yaptı.

ÇEVRE BERATI ALDI

Eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla verilen ‘Beyaz Bayrak’ sahibi olan okul, atıklardan yapılan çalışma ile 81 ilde ‘Çevre Beratı’ ödülü verilen 40 okul arasında yer aldı. Öğretmen Korkulutaş, ‘atık yoktur, yeni, yeniden vardır’ sloganıyla yola çıkarak çocukların evlerinde kullanılmayan kumaşlar, annelerinin elbiselerini, eskittikleri formları atölye ortamına getirerek yeni ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.