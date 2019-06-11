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Atına sopayla vuran şahsa ceza kesildi

Kahramanmaraş’ta sahibi tarafından bir araca bindirmek istediği esnada sopayla atına vurması hayvan severlerin tepkisiyle karşılandı. Rüzgarkesen ismini verdiği atına sopayla vuran sahibine 773 TL para cezası kesildi. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

  • İHA
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Olay, Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, İ.A. kendisine ait atı bir araca bindirilmek istedi. Araca binmekte güçlük eken ata elindeki sopayla vurduğu gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.  O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar görüntüleri HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu üyesi olan MARTI Tabi Hayata ve Hayvanlara Işık Derneği’ne gönderdi.
 
"HAYVAN SEVERLERDEN TEPKİ"
 
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen MARTI Tabi Hayata ve Hayvanlara Işık Derneği Başkanı Çiğdem Şeker, olayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. Olayın ilgili müdürlük tarafından takip edildiğini söyleyen Şeker, at sahibine 773 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.
 
Hayvan sahiplerine hassasiyet çağrısında bulunan Şeker, “Biz, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu’nun üye derneği olan MARTI Tabi Hayata ve Hayvanlara Işık Derneği olarak faaliyet gösteriyoruz 2014 yılından beri. Derneğimizin sosyal medyada etiketlendiğini gördük. Videoyu izledikten sonra linkiyle birlikte Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Hacı Kalınkütük’e bildirdik yazılı olarak şikayetimizi. Hemen ekiplerini bölgeye gönderdi ve atın gerçekten şiddete maruz kaldığını tespit ettiler. Bu olaydan dolayı şahsa 773 lira idari para cezası uygulandı. Atın sahibine gerekli idari işlem başlatıldı. İnsanlar yaz mevsiminde işleri için binek hayvanlarını kullanıyorlar ancak kış mevsiminde boş arazilere bırakılıyor. Birçok defa yaralı at ve eşek ihbarı bizlere yapıldı. Yapılan ihbarlar sonucu hayvanlar milli parklar ve belediye ekiplerince alınıp tedavisi yapılıyor. Yük hayvanlarının ötelenmesi hiç doğru değil. Hayvanlar işleri bitince terk ediliyorlar. Ben hayvan sahiplerinden daha fazla hassasiyet bekliyorum” dedi.

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