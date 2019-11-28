Beren Saat'in Göbeklitepe'de yapılan keşifle hayatı değişen bir ressamı canlandırdığı Atiye dizisinin ilk fragmanı geldi. Atiye dizisinde Beren Saat'e Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun eşlik ediyor. Atiye ne zaman başlıyor? Atiye konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor. Atiye dizisine dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ATİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü Netflix'te başlayacak.

ATİYE KONUSU NEDİR?

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Anadolu topraklarından geçerek İstanbul'dan Göbeklitepe ve Nemrut'a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda; Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimler yer alıyor.