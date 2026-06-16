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Yaşam

Av sezonu yeniden başladı! Sazangil türlerinde yasak kalktı

Düzce'de göl, gölet, baraj ve akarsularda sazan, kadife, yayın ve tatlı su kefali gibi sazangil türlerine yönelik uygulanan av yasağı 15 Haziran itibarıyla sona erdi.

İHA16 Haziran 2026 Salı 09:48 - Güncelleme:
Av sezonu yeniden başladı! Sazangil türlerinde yasak kalktı
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Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, su ürünleri kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla ekipler tarafından iç sularda denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Yetkililer, su ürünleri stoklarının korunması ve ekolojik dengenin devamlılığının sağlanması için avcılık faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlarımızın avlanma boyu, tür, zaman ve yöntemlere ilişkin kurallara hassasiyetle uymaları, doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynakları bırakılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Denetimlerin av sezonu boyunca il genelindeki iç sularda devam edeceği bildirildi.

  • av yasağı sona erdi
  • sağangil türleri
  • sazan
  • tatlı su kefali

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