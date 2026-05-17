İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Av tüfeğiyle kurşun yağdırdı! Yaşlarına bakmadan kavgaya tutuştular
Yaşam

Av tüfeğiyle kurşun yağdırdı! Yaşlarına bakmadan kavgaya tutuştular

Adıyaman'ın Besni ilçesinde husumetli 2 yaşlı adam arasında çıkan silahlı kavgada, 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

IHA17 Mayıs 2026 Pazar 14:45 - Güncelleme:
Av tüfeğiyle kurşun yağdırdı! Yaşlarına bakmadan kavgaya tutuştular
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Besni'nin Köseceli beldesine bağlı Tetirli köyünde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet Ali Kılıç (87) ile Çelem A. (85) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Kavgada Çelem A.'nın ateşlediği pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar Mehmet Ali Kılıç'a isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Kılıç, Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.