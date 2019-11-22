Avlu bitti mi? Avlu yeni sezon var mı? Avlu yeni sezon başlayacak mı? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi oyuncuları paylaştığı dizi yeni sezonda Netflix’te yayınlanacağını duyurmuştu. Ancak dizinin yeni sezonu için çekimler yapılacak mı, yoksa dizi aslında bitti mi, bu konu hala net değil. Geçtiğimiz aylarda Demet Evgar, dizinin çekimlerinin Ocak ayında başlama ihtimalinden bahsetmiş ancak kendisinin de detay bilmediğini söylemişti. Ceren Moray, geçtiğimiz sezon ekranda final yapan ‘Avlu’ dizisinin, bitebileceğini belirtti.

AVLU YENİ SEZON BAŞLAYACAK MI?

Geçtiğimiz aylarda Demet Evgar, dizinin çekimlerinin Ocak ayında başlama ihtimalinden bahsetmiş ancak kendisinin de detay bilmediğini söylemişti.

AVLU BİTTİ Mİ? AVLU YENİ SEZON VAR MI?

Ceren Moray, geçtiğimiz sezon ekranda final yapan ‘Avlu’ dizisinin, bitebileceğini belirtti. Dijital platformlarda yayınlanması beklenen proje için oyuncu, “Daha netleşen bir şey yok. Başlamayabilir. Bu aralar gelen senaryoları okuyorum” diye konuştu.

AVLU SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi.

Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.

AVLU DİZİSİ KONUSU NE?

Deniz Demir (Demet Evgar) dikkat çeken, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan ile (Teoman Kumbaracıbaşı) tanışıyor. İlk görüşte âşık olan ikili, kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Aile içi şiddet ise ondan sonra başlıyor… Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şebnem Dönmez, Avlu'yla sevenleri ile buluşuyor. Dönmez, Hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek. Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi…

Hikaye, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz'le ( Demet Evgar) başlar. Deniz'le beraber cezaevini öğrenir, Deniz'le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız… Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor. Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret. İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.