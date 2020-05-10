AVM'ler saat kaçta açılacak? Açılacak AVM'lerin bir listesi var mı? İşte AVM'lerin açılış kapanış saatleri

10 Mayıs 2020 Pazar 17:44 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 17:44

AVM'ler yarın açılıyor. Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme adımlarından biri olan AVM'ler yarın açılacak. Salgın nedeniyle kapatılan 356 AVM, yarın yeniden açılıyor. Aynı şekilde kuaförler, güzellik merkezleri ve berberler de yarından itibaren müşterilere hizmet vermeye başlayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından açılış sürecinde uygulanması gereken hijyen tedbirleri, AVM yönetimlerince uygulandı. Peki AVM'ler yarın saat kaçta açılacak, AVM çalışma saatleri belli oldu mu? Açılacak AVM'lerin bir listesi var mı? İşte AVM'lerin a.çılışına dair tüm merak edilenler..

AVM'LER KAÇTA AÇILACAK?

11 Mayıs Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde 356 alışveriş merkezi, kapılarını vatandaşlara açacak. Burada dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var; can sıkıntısı nedeniyle AVM'lere gidilmemeli, maske takmayı ihmal etmemeli ve AVM'de 3 saatten fazla vakit harcamamalıyız. AVM'ler saat kaçta açılacak, yarın kademeli olarak açılacak AVM'ler, 1 Haziran'da zorunlu çalışmaya geçecek. Bazı AVM'ler saat 10:00'da açılırken bazıları ise 11:00'de açılacak.

İlk koronavirüs vakalarının görülmesiyle önce çalışma saatleri değiştirilen, daha sonra Bilim Kurulunun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılan alışveriş merkezleri, yarından itibaren müşterilerini ağırlamaya başlayacak. Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterecek.

11 Mayıs'ta esnek çalışma saatleriyle isteğe bağlı kepenk açacak firmalar, 1 Haziran itibarıyla zorunlu çalışma sistemine geçecek.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yaptığı açıklamada, AVM'lerdeki firmaları mağdur etmemek için 11 Mayıs-1 Haziran'ı kapsayan ihtiyari açılım kararı alındığını söyledi.

Esnafın ilk etapta iş yerini açıp açmama konusunda serbest olduğunu belirten Altaş, bazı firmaların 10.00-22.00, bazılarının da 11.00-21.00 saatlerinde hizmet verebileceğini dile getirdi.

130 MAĞAZA'DAN 15'İ AÇILACAK

Antalya kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinde de açılış için gerekli önlemler alındı. AVM'de bulunan 130 mağazadan yalnızca 15'i açılacak. Antalya'daki bazı AVM'ler ise açılışlarını 1 Haziran itibarıyla yapacak. AVM'nin giriş kapısına maskesiz giriş yapılamayacağı uyarısı asılırken, gelen ziyaretçilerin ateşi ölçülecek.

Tuvaletlerin kapıları, temassız çalışmaya başlarken, lavabolar birer boşluk bırakılacak şekilde ayarlandı. AVM içinde temizlik için 'dezenfeksiyon ekibi' kuruldu, asansör ve yürüyen merdivenler, sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi. Yemek katındaki masa ve sandalyeler kullanılmayacak.

AÇILACAK AVM'LERİN LİSTESİ VAR MI?

11 Mayıs itibariyle 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyede açılacak olan AVM'lerin listesi bulunmuyor. Koronavirüs sürecinde kapalı olan bütün AVM'lerin 11 Mayıs Pazartesi itibarıyla açılması bekleniyor. Dükkan ve mağaza sahiplerinden Mayus ayı boyunca kira alınmayacak.

11 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ NERELER AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada AVM'lerin 11 Mayıs'ta falliyet göstereceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;

Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bakanlıktan valiliklere gönderilen genelgede, 11 Mayıs itibarıyla berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda alınan kurallar bildirildi. Buna göre; berber ve kuaförler saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek.

Randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebilecek. İş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecek. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebilecek. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacak.

AVM'LERDE ALINACAK ÖNLEMLER

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Covid- 19) tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerine (AVM) ilişkin hijyen tedbirlerini belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AVM ve içindeki iş yerlerinin görünür yerlerine Covid-19 önlemleriyle ilgili afişler asılacak. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak, AVM girişlerindeki hava perdeleri çalışması halinde kapatılacak.

AVM'lerde, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi gibi sağlık otoritelerince önerilmeyen ve toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabileceği öngörülen dezenfektan türevi ve benzeri uygulamaların yapılmaması istendi.

AVM giriş ve çıkış kapılarına yönelik şu tedbirler alınacak:

"-Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek ve zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacak.

- AVM'de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak.

- Alışveriş merkezindeki işi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.

- AVM'den çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilecek.

- AVM'ye girişte tıbbi/bez maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak.

- Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayıp, sağlık kuruluşuna gitmesi istenecek.

- AVM giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına uyulacak, kişiler sırayla içeriye alınacak, sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

- Müşteriler anonslar ya da videolarla Kovid-19 kapsamında AVM'de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilecek. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması istenecek.

- Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek."

AVM'lerde Kovid-19 bulaşma riskini artıracağından, konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler, broşür dağıtımı, promosyon uygulamaları yapılmayacak.

Sigara içme, dinlenme ve oyun alanları, sinemalar ve mescitler kullanılmayacak. Oto yıkama ve vale hizmeti verilmeyecek.

Genel alanlarda yemek ve diğer gıdaların tüketimi, tekerlekli sandalye ve mama sandalyesi kullanımı, bebek arabası kiralanması söz konusu olmayacak.

Asansörlere kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az 3 kez temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak.

AVM tuvaletlerine el yıkama ve maske kullanımıyla ilgili afişler asılacak. El kurutma makineleri kullanılmayacak, tek kullanımlık kağıt havlu sistemine geçilecek. Sıvı sabun bulundurulacak, su ve sabunların mümkünse fotoselli olması, tuvalet alanlarına giriş kapılarının elle tutularak açılmaması sağlanacak.

ORTAM HAVALANDIRMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER

AVM'ler etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırılacak, havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimi düzenli yapılacak.

Filtre değişimi sırasında personel N95/FFP2 maske takacak, eldiven ve yüz siperliği kullanacak, çıkarılan filtre çift poşetlenerek atılacak.

Klima santrallerinin normal temizlik periyotları kısaltılacak. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri kullanılmayacak. Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülecek, daha az hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ettirilecek.

Kirli hava çıkışının yapıldığı yerlerden insan geçişi engellenecek. AVM'de teknik olarak gerekli asgari hava sirkülasyonu sağlanacak.

- Deneme kabinlerinde kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılacak

AVM içindeki iş yerlerinde alınacak önlemler de şöyle belirlendi:

- Mağaza çalışanları maske takacak,

- Girişlerde ve kasalarda el antiseptiği bulundurulacak, el antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecek,

- İş yeri içerisinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulacak.

- Müşterilerin iş yerine tek başlarına girmeleri sağlanacak.

- Mağazaya 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınacak.

- İş yeri dışında da sosyal mesafenin korunmasını sağlamak üzere kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak. Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilecek.

- Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak, içeride kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılacak. Her müşteriden sonra kabin havalandırılarak sık kullanılan yüzeyler uygun

şekilde temizlenecek.

- Kabinler kullanılmadığı zamanlarda kapı/perdeler açık bırakılarak havalandırmanın sürdürülmesi sağlanacak.

- İkiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri birer atlayarak ve dönüşümlü

kullanılacak.

- Denenen ürünlere Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezince de önerilmeyen, insan sağlığına zararlı olabilecek ultraviyole ışınları uygulanması yapılmayacak.

- Kozmetik ürünler ve parfümlerin deneme amacıyla kullanımı engellenecek.

- Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilecek.

Bakanlıkça müşterilere nakit ödeme yerine kartla temassız ödemeyi tercih etmeleri önerisinde de bulunuldu.