‘Avrasya’ festivali 

Nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul yepyeni bir kitap etkinliğine kavuştu. Bu yıl ilki düzenlenen 1. Uluslar arası Avrasya Kitap Festivali, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bugün başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğe 72 ülkeden 200 civarında yayınevi katılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, İstanbul Ticaret Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenen festivalin teması “Uzun Bir Hikaye”, onur yazarı ise Mustafa Kutlu olarak belirlendi.

YAYINCI ZİRVESİ

Festival kapsamında ayrıca “4. İstanbul Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları)” organizasyonu, yabancı ve Türk yayımcıları buluşturacak. Aynı zamanda festivalde, Frankfurt Kitap Fuarı Başkan Yardımcısı Claudia Kaiser ile yayın dünyasının dünya çapında en önemli dergilerinden olan Publishers Weekly’in yayın yönetmeni Edward Nawotka İstanbul’da yayıncılarla bir araya gelecek.