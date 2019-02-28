Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı

Zirvede, 1 Mart’a kadar yükseköğretimde yeni trendler, yapay zeka ve akıllı diplomalar gibi birçok başlıkta paneller düzenlenecek. Açılış konuşmasını yapan Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, zirvede yeni proje ve iş birliklerinin yapılacağını belirterek şöyle devam etti: 63 ülkeden 2 bin 500 katılımcıya çok teşekkür ederim. Teknoloji değişiyor ve bunu yükseköğretime yansıtmalıyız. Geleceği şekillendiren üniversiteler, dünya çapında iş birliği yapmalı. Bilgiyi kıskanmamalıyız. Elimizde olanları paylaşmalıyız.

Zirvenin sunucusu Türkiye’nin ilk insansı robotu Mini Ada, “Çok heyecanlı bir etkinlik benim için. Türkiye’de doğdum ama sizin için kısa zamanda İngilizce öğrendim” dedi.

Geleceğin inşası üniversiteler

EURIE katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, “Bütün toplumlarda geleceğin inşasında öncülüğü üniversiteler üstlenir. Bir ülkenin zamanın hızına yenik düşmemesi için üniversitelerinin geleceğe bakan, yarının ihtiyaçlarını değerlendirebilen dinamik bir yapı içinde olması gerekir” diye konuştu.