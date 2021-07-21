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Yaşam

Avrupa şampiyonu eski milli boksör evinde ölü bulundu

Bursa'da, eski Avrupa boks şampiyonu milli boksör Resul Küçük (27), evinde ölü bulundu. Bursaspor sosyal medya hesabından bir dönem kulübün lisanslı sporcusu olan Küçük için taziye mesajı yayınlayarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

DHA21 Temmuz 2021 Çarşamba 07:57 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 07:58
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Türkiye'nin eski Avrupa boks şampiyonlarından ve bir dönem de Bursaspor'da lisanslı olarak sporculuk yapan Resul Küçük, evinde ölü bulundu. Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Bursaspor, "Bir dönem kulübümüzde de boks yapan eski Avrupa Şampiyonu Resul Küçük'ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Resul Küçük'ün cenazesinin memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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