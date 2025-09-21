İSTANBUL 26°C / 19°C
Yaşam

Avukat olmak istiyordu, neşe dolu hayatı yarım kaldı: 9 yaşındaki Ebrar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu

İzmir'in Menderes ilçesinde büyük bir ihmal, 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın hayatını elinden aldı. Taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitiren küçük kız, geride avukat olma hayalini ve gözü yaşlı bir anne bıraktı. Tabutunun üzerine hayalini simgeleyen avukatlık cübbesi örtülen Ebrar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

AA21 Eylül 2025 Pazar 15:15 - Güncelleme:
Avukat olmak istiyordu, neşe dolu hayatı yarım kaldı: 9 yaşındaki Ebrar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu
İzmir'in Menderes ilçesinde, taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitiren 9 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Ebrar Aktaş için, öğle vakti Gaziemir ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende anne Songül Lök taziyeleri kabul etti.

TABUTUNUN ÜZERİNE AVUKATLIK CÜBBESİ ÖRTÜLDÜ

Küçük kızın tabutunun üzerine hayalini kurduğu avukatlık cübbesi örtüldü, en sevdiği oyuncak bebeği, okul üniforması ve fotoğrafı bırakıldı.

Kızının tabutuna sarılarak öpen anne Lök, "Mis kokulum, doyamadım sana" diyerek gözyaşı döktü.

"NEŞE DOLUYDU"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok sevdiğimiz arkadaşımızın çocuğuydu. Hepimizin başı sağ olsun. İhmalden bir çocuğumuzu daha kaybettik. Bu olayın bu kadar bu yakınımızda olacağını bilmiyorduk. Çok üzgünüm." dedi.

Ebrar'ın teyzesinin evine gittiğini anlatan Özkan, "Yük asansörünü çok kontrolsüz şekilde bağlamışlar. Ebrar, aşağıdan bakayım dediğinde annesi 'inme aşağıya' demiş. O da 'kenardan bakarım anne' demiş. İndiğinde, savcılıkla da konuştum, koltuk muhafazasız şekilde çocuğun üzerine düşmüş. Ebrar hayatı boyunca neşe dolu bir çocuktu, hayalleri yarım kaldı." ifadesini kullandı.

Özkan, Ebrar'ın avukat olmayı hayal ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Annesine 2-3 gün önce saçını kesmiş, zarfın içine koymuş, kalp çizmiş. Songül ne yapacak bilmiyorum, sadece bize emanet kaldı. Biz burada hukuk mücadelemizi vereceğiz."

Aktaş'ın cenazesi, namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta dün apartmanda taşınma sırasında 5. kattan yüklenen koltuk, nakliye asansöründen düşmüş, koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş, kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili nakliye firmasında çalışan M.G, E.G. ve A.H.M. gözaltına alınmıştı.

