Avustralya’da sıkıldı soluğu Ağrı’da aldı

“Masa başı” işinden sıkılınca uluslararası kültürel değişim programına üye olan Avustralyalı Alyssa Dunn, program sayesinde 12 bin kilometre uzaklıktaki Ağrı’ya gelerek hem çalışma hem de tarihi ve turistlik yerleri tanıma fırsatı buldu.

Bir kasabada muhasebecilik yapan Dunn, internet ortamında kurulan ve gezginlere gittikleri şehirleri çalışarak tanıma fırsatı sağlayan uluslararası bir kültürel değişim programına üye oldu. Dunn, bu program ile “medeniyetler geçidi” olarak nitelendirilen Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine geldi.

Programa ev sahibi kapsamında üye olan ve 2015 yılında devletin sağladığı teşviklerle kurulan Eydın-Cevan Süt Üretim Çiftliğinde çalışmaya başlayan Dunn, yaşadığı şehirden 12 bin 200 kilometre uzakta farklı kültürleri tanımanın mutluluğunu yaşıyor.